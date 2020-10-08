VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? VGM burs başvuru şartları neler?

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2020 – 2021 eğitim yılında Genel Müdürlüğümüz tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek olan "Ortaöğrenim Bursu" ile üniversite öğrencilerine verilen "Yükseköğrenim Bursu" için başvurunuzu belirtilen tarihlerde eğitim durumunuza uygun olan ve aşağıdaki tabloda yer alan linklerdeki başvuru formlarını doldurarak yapabilirsiniz.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir.

Ortaöğrenim Bursu, Vakıflar Yönetmeliğinin; Yükseköğrenim Bursu ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.

BAŞVURU DETAYLARI

• Geçtiğimiz eğitim dönemlerinde sosyal medyada ve internette Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ile ilgili yanlış haberler yapıldığı ve başvuru alma adı altında kişisel verilerin toplanması amacıyla sahte sayfa ve hesaplar yayınlandığı görülmüştür. Bu nedenle bu türden sahte haber, sayfa ve hesaplara itibar edilmemesi ve Genel Müdürlüğümüz bursları ile ilgili her türlü duyuru ve başvuru işlemlerinin www.vgm.gov.tr adresi üzerinden takip edilmesi gerekmektedir.