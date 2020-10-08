'YAKINDA ÖRDEKLER DE ÖLÜR'

Ölü balıkların yanı sıra çevrede çok kötü koku olduğunu belirten Abdi Kartal ise "Bornova ilçe merkezine çok yakın olması nedeniyle özellikle hafta sonları çocuklarımı alıp, Homeros Vadisi'ne giderdim. Ancak gördüğüm manzara beni çok şaşırttı. Vadideki göletlerden çok pis bir koku yayılıyor. Bunun dışında göletlerde ölü balıklar var. Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi'nden buranın kısa sürede temizlenmesini istiyorum. Çünkü çok kötü bir manzara var. Kim ailesini ve çocuklarını buraya getirmek ister? Ölü balıkları görünce çok üzüldüm. Her canlı gibi onların da yaşaması gerekiyor. Göletlerde ördekler de var ama bu kirlilik sebebiyle yakında onlar da ölür" diye konuştu.