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    • 08.10.2020 11:37
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    11.5 yıldır firari olan Yavuz Kaşıkçı ’da yakalandı

    11 yıl altı aydır aranan ve yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden olduğu ifade edilen Yavuz Kaşıkçı, dosyasının düşmesine altı ay kala Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yakalandı ve tutuklandı.

    Atakan Irmak
    Emir Somer
    11.5 yıl firar ettikten sonra İstanbul’da yakalandı

    İddialara göre; geçmişte yargılandığı davalardan ötürü bazı kesilmiş hapis cezaları bulunan, polisler tarafından aranan ve yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden olduğu ifade edilen Yavuz Kaşıkçı, 'da operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.



    11 YIL ALTI AYDIR FİRARİ
    11 yıl altı aydır firari olan ve emniyet güçleri tarafından aranan Yavuz Kaşıkçı, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından operasyonla yakalandı ve getirildiği İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Dosyasının düşmesine altı ay kala yakalandığı iddia edilen Yavuz Kaşıkçı tutuklanarak 'ne yerleştirildi.


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    Haberler Güncel 11.5 yıldır firari olan Yavuz Kaşıkçı İstanbul’da yakalandı