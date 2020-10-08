Son dakika: Meteorolojiden 26 il için sarı 7 il için turuncu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yurdun batı kesimlerinde yarın fırtına ve sağanak bekleniyor. Yarın İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 kilometre/saat, hamlesi 60-80 kilometre/saat) öngörülüyor.











TOZ FIRTINASI

Bu gece saatlerinden itibaren Afyon, Eskişehir, Isparta, Burdur, Uşak, Denizli, Kütahya çevrelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara'nın batısı, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışın yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.



Vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, toz fırtınası, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması önem arz ediyor.



