Malatya'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin Doğanşehir ilçesindeki adresine operasyon düzenledi. Yapılan baskınla gözaltına alınan ismi açıklanmayan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.