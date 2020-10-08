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    • 08.10.2020 14:22
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    'da operasyonu: 2 gözaltı

    Son dakika haberine göre, 'nın Doğanşehir ilçesinde, /'ye üye olmak suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    Malatya'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

    'nın Doğanşehir ilçesinde, /'ye üye olmak suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin Doğanşehir ilçesindeki adresine operasyon düzenledi. Yapılan baskınla gözaltına alınan ismi açıklanmayan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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