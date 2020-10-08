



"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM"

Derenin ilk defa renk değiştirdiğini söyleyen mahalle sakinlerinden İsmail Köse, şaşırdıklarını söyledi. Derenin rengi nedeniyle bazı insanların fotoğraf çektiğini belirten Sude Gültekin ise, ''Burada oturanlar 40 yıldır ilk defa böyle bir şey olduğunu söylüyor. Bazı insanlar buraya derenin rengi değiştiği için fotoğraf çekmeye geliyor. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum'' diye konuştu.