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    • 08.10.2020 15:26
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    Mevlüt açıkladı: ile istikşafi görüşmeler yapılması konusunda mutabık kalındı

    Son dakika haberine göre , Yunan mevkidaşıyla yaptığı görüşmede istikşafi görüşmelerin yapılmasında mutabık kaldıklarını söyledi.

    Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Yunanistan ile mutabık kalındı

    Mevlüt , Yunan mevkidaşı Dendias ile ikili ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere biraraya geldi.

    Slovakya'da düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu'na (GLOBSEC) katılmak üzere bu ülkeye giden Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmede ikili konular başta olmak üzere Doğu Akdeniz ve adası çevresinde ortaya çıkan anlaşmazlık konularını ele aldı.

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşıyla yaptığı görüşmede istikşafi görüşmelerin yapılmasında mutabık kaldıklarını söyledi.

    Doğu Akdeniz'de iki ülke arasında yaşanan gerilimin ardından istenmeyen olaylar ve kaza riskini azaltmayı amaçlayan mekanizma kurulmuştu.

    İki ülke arasında 2002'de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Bu tarihten sonra iki ülke arasındaki görüşmeler, siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı: Yunanistan ile istikşafi görüşmeler yapılması konusunda mutabık kalındı