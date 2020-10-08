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    • 08.10.2020 16:38
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    'li 'dan 'na sert tepki: Oyun paketiniz cidden merak konusu

    Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili , 'nin hakkında verdiği kararı ile Genel Başkanı ’nun Anasaya Mahkemesi’ne ilişkin sözlerini eleştirdi. Yıldız, “, gibi konuları bilenlere bırakınız. İskambil kağıdı değişikliği çözüm teklifiniz büyük takdir topladı. Oyun paketiniz cidden merak konusu" diye tepki gösterdi.

    Sema Alim Dalgıç
    Oyun paketiniz cidden merak konusu

    "ANAYASA MAHKEMESİ GİBİ KONULARI BİLENLERE BIRAKINIZ"
    ", gibi konuları bilenlere bırakınız. İskambil kağıdı değişikliği çözüm teklifiniz büyük takdir topladı. Oyun paketiniz cidden merak konusu! Kahvehane müşterisi okeyde her el taş ve ıstaka değiştirilip değiştirilmeyeceği hususunda görüşlerinizi acil bekliyor" dedi.

    "AİHM ADALETTEN, HUKUKTAN UZAKLAŞTIĞINI GÖSTERMİŞTİR"
    Feti Yıldız 'nin 'ın başvurusu üzerine 'ye yönelik ihtiyati tedbir kararına tepki gösterdi.

    Yıldız ", Ermenistan'ın Türk sivil yerleşim yerlerini Tochka-U balistik füzeleriyle vurduğunu görmezden gelerek Türkiye aleyhine 'geçici tedbir kararı' vermesi adaletten, hukuktan uzaklaştığını, kararlarının inandırıcılıktan ne kadar uzak olduğunu bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel MHP'li Feti Yıldız'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Oyun paketiniz cidden merak konusu