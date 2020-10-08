ÜLKEDE KOVİD-19 VAKA SAYISI HIZLA ARTIYOR

Fransa'da son 24 saatte 18 bin 746 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 32 bin 445'e, toplam vaka sayısı ise 653 bin 509'a yükseldi.