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    • 08.10.2020 16:55
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    üyesi 2 kişi içerisinde yakalandı!

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü'ne () üye olmaktan aranan 2 kişi kullandıkları , unsurlarınca Türk karasularına bırakılınca yakalandı.

    Lastik botla Yunanistan'a kaçacaklardı! Yakalandılar...

    Edinilen bilgiye göre, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı açıklarında olduğunu gören İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kavaklı Karakolu'nda görevli ekipler, ekipleriyle irtibata geçti. Ekipler, karaya çıkarttığı lastik bottaki şüphelilerin başkatiplik görevlerinden uzaklaştırılan Türk uyruklu T.A ve S.D olduğunu belirledi.

    Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan şüphelilerden S.D'nin 2. Sulh Ceza Hakimliğince resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve üyeliğinden arandığı, T.A hakkında ise Ankara 2. aynı suçlardan davasının devam ettiği belirlendi.

    Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden T.A. tutuklanırken, S.D ise çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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    Haberler Güncel FETÖ üyesi 2 kişi lastik bot içerisinde yakalandı!