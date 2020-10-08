Ankara Valiliği'nden sağanak yağış ve fırtına uyarısı

İstanbul için bugün yapılan gök görültülü sağanak yağış ve dolu uyarısının ardından bir uyarı da Ankara için geldi. Ankara Valiliği, kentin batısında gök gürültülü sağanak ile il genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına görülebileceğinden vatandaşları uyardı.

SEL VE ÇATI UÇMASINA KARŞI DİKKATLİ OLUN DENİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara'nın batı ilçelerinde kuvvetli sağanak ve il genelinde kuvvetli rüzgar ile fırtına görülebileceği belirtildi. Açıklamada, oluşabilecek ani sel, su baskını ile çatı uçması gibi risklere karşı vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.