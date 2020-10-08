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    • 08.10.2020 13:38
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    'ın saldırılarında 'den bu yana 31 sivil vatandaşı hayatını kaybetti

    Başsavcılığı, 'ın saldırılarının başladığı 'den bu güne kadar 31 sivil vatandaşın hayatını kaybettiğini 154 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

    AA
    Ermenistan sivilleri vuruyor, ölü sayısı yükseliyor

    Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 8 Ekim 13.00'e kadar Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarının bilançosunu açıkladı.

    31 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
    Açıklamaya göre, belirtilen dönemde 31 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 154 sivil yaralandı. Ermenistan'ın saldırılarında 928 ev, 45 apartman, 133 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

    ERMENİSTAN ORDUSUNA AİT FÜZE SİSTEMİ İMHA EDİLDİ
    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan ordusuna ait Grad füze sisteminin imha edildiğini duyurdu. Hacıyev, Grad sisteminin imha edilmesiyle çok sayıda sivilin hayatının kurtarıldığını belirtti.
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    Haberler Güncel Ermenistan'ın saldırılarında 27 Eylül'den bu yana 31 sivil Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti