Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.10.2020 13:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.10.2020 13:20
    ABONE OL

    Hong Kong'da düzenlenen açık artırmada 700 yıllık parşömen 42 milyon dolara satıldı

    Hong Kong'da düzenlenen açık artırmada satışa çıkarılan 700 yıllık "At Sırtında Geri Dönen Beş Şarhoş Prens" isimli resimli parşömen 41,8 milyon dolara yeni sahibinin oldu.

    700 yıllık parşömen 42 milyon dolara satıldı

    Yuan Hanedanlığı dönemine ait olduğu tahmin edilen "At Sırtında Geri Dönen Beş Sarhoş Prens" isimli resimli parşömen, Hong Kong'da müzayede evi Sotheby's tarafından düzenlenen açık artırmada satışa çıkarıldı.

    700 YILLIK
    Açık artırmada, ismi açıklanmayan bir alıcı 41,8 milyon dolara 700 yıllık parşömene sahip oldu. Parşömenin dört görevli ile birlikte ata binen prensleri tasvir ettiği ve prenslerden birinin Tang Hanedanlığı'nın en uzun süre hüküm süren İmparatoru Xuanzong olduğu belirtiliyor. 2 metre uzunluğundaki parşömenin en fazla 15 milyon dolara alıcı bulacağı tahmin ediliyordu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Hong Kong'da düzenlenen açık artırmada 700 yıllık parşömen 42 milyon dolara satıldı