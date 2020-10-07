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    • 07.10.2020 22:47
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    Son dakika: Başkan , Kuveyt ve temaslarını tamamlayarak yurda döndü

    Başkan Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında gittiği Kuveyt ve temaslarını tamamlayarak yurda döndü. Erdoğan'ı havalimanında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile diğer yetkililer karşıladı.

    Başkan Erdoğan yurda döndü

    Başkan , günübirlik çalışma ziyareti kapsamında gittiği Kuveyt ve temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

    Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı , Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Başkanı , Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yurda döndü.

    KUVEYT VE KATAR ZİYARETLERİ
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde gittiği Kuveyt'te geçen hafta hayatını kaybeden Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'tan sonra görevi devralan Kuveyt Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşerek, taziyelerini iletti.

    Ardından beraberindeki heyetle Katar'a geçen Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

    Başkent Doha'daki Deniz Sarayı'nda 1 saat 10 dakika süren baş başa görüşmenin ardından Erdoğan ve Al Sani çalışma yemeğine katıldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt ve Katar temaslarını tamamlayarak yurda döndü