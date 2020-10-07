Başkan Erdoğan'dan Körfez çıkarması: Kuveyt'ten sonra Katar'da
Kuveyt ziyaretini tamamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Erdoğan, burada Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Kuveyt ziyaretini tamamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Erdoğan'ı Doha Havaalanı'nda Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu karşıladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan,Kuveyt ve Katar'ı kapsayan günübirlik çalışma ziyaretinde ilk durağı Kuveyt oldu. Erdoğan, Kuveyt Emirlik Havalimanı'na gelişinde, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kuveyt Emirlik Divanı Bakanı Şeyh Ali Cerrah es-Sabah, Kuveyt Emirlik Protokol Müdürü Khalid el-Abdullah es-Sabah, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.