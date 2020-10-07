Haberler Galeri Dünya Başkan Erdoğan'dan Körfez çıkarması: Kuveyt'ten sonra Katar'da

Başkan Erdoğan'dan Körfez çıkarması: Kuveyt'ten sonra Katar'da

Kuveyt ziyaretini tamamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Erdoğan, burada Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

07.10.2020 15:22 - Son Güncelleme: 07.10.2020 15:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





