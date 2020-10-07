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Başkan Erdoğan'dan Körfez çıkarması: Kuveyt'ten sonra Katar'da

Kuveyt ziyaretini tamamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Erdoğan, burada Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

07.10.2020 15:22 - Son Güncelleme: 07.10.2020 15:49
Başkan Erdoğan'dan Körfez çıkarması: Kuveyt'ten sonra Katar'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Kuveyt ziyaretini tamamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Erdoğan'ı Doha Havaalanı'nda Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu karşıladı.

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Başkan Erdoğan'dan Körfez çıkarması: Kuveyt'ten sonra Katar'da

Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. İki liderin bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmaları öngörülüyordu.

Başkan Erdoğan'dan Körfez çıkarması: Kuveyt'ten sonra Katar'da

KUVEYT'E TAZİYE ZİYARETİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın hayatını kaybetmesinin ardından görevi devralan Emir Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah'a taziyelerini iletmek, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler hakkında konuşmak üzere Kuveyt'e geldi.

Başkan Erdoğan'dan Körfez çıkarması: Kuveyt'ten sonra Katar'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan,Kuveyt ve Katar'ı kapsayan günübirlik çalışma ziyaretinde ilk durağı Kuveyt oldu. Erdoğan, Kuveyt Emirlik Havalimanı'na gelişinde, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kuveyt Emirlik Divanı Bakanı Şeyh Ali Cerrah es-Sabah, Kuveyt Emirlik Protokol Müdürü Khalid el-Abdullah es-Sabah, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.


Başkan Erdoğan'dan Körfez çıkarması: Kuveyt'ten sonra Katar'da

Geçen hafta hayatını kaybeden Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'tan sonra görevi devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşen Erdoğan, taziyelerini iletti.

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