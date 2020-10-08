İstanbul Merter'de iki metrobüsün çarpışması nedeniyle 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü yönüne seyir halindeki bir metrobüse, Merter İstasyonunda durağa yanaştığı sırada arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.