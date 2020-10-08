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    • 08.10.2020 20:38
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    'da son durum: Yağmur etkisini artırdı | İstanbul

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından ’nda sahil kesiminde yağmur etkisini arttırdı. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır, İstanbul sokaklarındaki son durumu aktardı. Öte yandan etkili olan yağış ile birlikte çakan şimşekler de geceyi aydınlattı.


    Metroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından Anadolu Yakası'nda beklenen yağış başladı. Öğleden sonra yer yer şiddetini arttıran yağmur bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı.



    Yağmura ve lodosa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara girerek yağmurdan ve rüzgardan korunmaya çalıştı. Üsküdar'da sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar yağmurdan kaçarken, oturma alanları da boş kaldı. Olası bir yağmur göllenmeleri ve birikintilere karşı belediye araçları hazır bekletildi.



    ŞİMŞEKLER İSTANBUL'U AYDINLATTI
    İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler İstanbul'u aydınlattı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından akşam saatlerinde İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler İstanbul'u aydınlattı. İstanbul'u aydınlatan şimşekler Karaköy'den ve Çamlıca Camii'nden ve Çamlıca Tepesdi'nden görüntülendi.
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