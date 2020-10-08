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    • 08.10.2020 17:01
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    Son dakika: 'de tarihi bina şiddetli sağanak nedeniyle yıkıldı!

    Son dakika haberi... 'de etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle iki katlı metruk ahşap tarihi binanın bir bölümü yıkıldı. sırlık binanın yıkılmasının üzüntü verici olduğunu belirten mahalle sakini, "Yağıştan ötürü yıkıldığını düşünüyorum. Zaten, yıkıldı yıkılacak gibiydi. Çökme esnasında kimsenin sokakta olmaması sevindirici. Kimse yaralanmadan bu olayı atlattık." ifadelerini kullandı.

    AA
    Tarihi bina şiddetli sağanak nedeniyle yıkıldı!

    'de etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle iki katlı metruk ahşap tarihi binanın bir bölümü yıkıldı.

    Elmacılar Sokak'ta bulunan ve içerisinde kimsenin yaşamadığı asırlık binanın ikinci katının bir bölümü, şiddetli sağanağın etkisiyle sokağa doğru çöktü.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen emniyet ve belediye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

    Polis ekipleri, binanın yanındaki otoparkta bulunan araçları çektirtti.

    Belediye ekipleri, sokakta temizlik çalışması yaptı.

    Mahalle sakinlerinden Hasan Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışın etkisiyle binanın yıkıldığını söyledi.

    Asırlık binanın yıkılmasının üzüntü verici olduğunu belirten Aksoy, "Yağıştan ötürü yıkıldığını düşünüyorum. Zaten, yıkıldı yıkılacak gibiydi. Çökme esnasında kimsenin sokakta olmaması sevindirici. Kimse yaralanmadan bu olayı atlattık." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Edirne'de tarihi bina şiddetli sağanak nedeniyle yıkıldı!