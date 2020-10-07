Yakutiye Belediyesi’nden dev hizmet seferberliği

Park ve peyzaj düzenleme çalışmalarını aksatmadık

Modern belediyecilik hizmetleri açısından oldukça yüksek performansla çalışan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, yeşil alanlar ve çocuk parklarıyla da kendinden söz ettiriyor. Gerek İlçe merkezinde gerekse kırsal mahallelerde yapılan oyun alanları ve yeşil alanlarla Yakutiye ilçesini Erzurum'un gözde ilçelerinden biri oldu.

Metruk binalar yıkıldı

Gece gündüz demeden sürdürdüklerine dikkat çeken Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Yakutiye'nin mahalle ve köylerindeki metruk binaların büyük bölümünü yıkarak, halkın can ve mal güvenliği için risk oluşturan bu tür yapıları ortadan kaldırdıklarını söyledi. Uçar, son olarak Bosna Caddesi üzerinde yaklaşık 20 yıldır metruk olarak yarım bırakılmış bir halde bekleyen ve tehlike oluşturan inşaatı ve çevresindeki alan elden geçirildi.

Köy giriş kapılarını süratle monte ediyoruz

Yolu, tabelası olamayan köyler artık ilçe merkezinin aynası olma yolunda hızla ilerliyor. Eskimiş tabelalarla neredeyse yolu unutulan köylerimize artık çağın gereklerine uygun modern tabelalarla gün yüzüne çıkıyor. İlçeye bağlı 36 köye giriş ve yönlendirme tabelaları yapılarak vatandaşlar ve ziyaretçilere büyük kolaylıklar sağlanıyor.

Sürekli sahada, halkın içinden çıkmıyor!

Erzurum'un Gönül Belediyeciliğindeki adresi Yakutiye'de Başkan Dr. Mahmut Uçar, her defasında vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteriyor. Vatandaşlardan gelen talep ve öneriler üzerine kurumsal çalışmalarda yön belirleyen Başkan Dr. Mahmut Uçar ilçe merkezi ve köylerinde sürekli halkın taleplerini dinleyip, talep ve önerilerini mutlaka değerlendiriyor. Başkan Uçar, "AK Belediyeciliğin gerektirdiği adımları ilçemizde birer birer atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Coronavirüs'le mücadelede çalışmalar aksatmadan sürdürülüyor

Daha önce salgınla mücadelede başarılı bir sınav veren Yakutiye Belediyesi normalleşen hayatla beraber açılan camii, restoran, kuaför, kıraathane ve kafelerde dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. 96 kişiden oluşan dezenfekte ordusuyla beraber Yakutiye'nin hemen her noktasında korona virüse karşı çalışma yürüten ekipler halkın sağlığı için gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Başkan Uçar, "Tedbirlerimizi aksatmadan devam ettirmeliyiz. Coronavirüs'e karşı çok dikkatli olunması gerekiyor. Maske, sosyal mesafe ve el temizliği çok önemli. Tüm insanlığın hayatını tehdit eden bu virüse karşı ilk günden beri belediye olarak çalışmalarını hassasiyetle ile sürdürüyoruz. Bu konuda ne gerekiyorsa onu yapacağız" dedi.