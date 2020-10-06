"DOKTOR" LAKAPLI İNGİLTERE UYRUKLU KİŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan "doktor" lakaplı İngiltere uyruklu A.M. ile çetenin Türkiye sorumluları olduğu iddia edilen Ş.Z. ve M.D'nin de aralarında bulunduğu toplam 15 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri İngiltere uyruklu "doktor" lakaplı A.M.'nin gübre ile kokainin birbirinden ayrıştırma işini yaptığı ve İngiltere'de faaliyet gösterdiği söylenen "Happy Monday" isimli bir çeteyle bağlantı olduğunu tespit etti. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen 15 şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında İngiliz uyruklu A.M. ile Ş.Z. ve M.D.'nin de bulunduğu 9 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.