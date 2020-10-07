PKK'daki çözülme yeni teslim olmalarla devam ediyor. İkna çabaları sonrasında 1 teröristin daha teslim olduğu açıklandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, "Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, Suriye'de faaliyet yürüten 1 terörist, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 174'e yükseldi." ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, ikna yoluyla 1 terörist, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, Suriye'de faaliyet yürüten 1 terörist, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen terörist sayısı 174'e yükselmiş oldu.