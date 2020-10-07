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    • 07.10.2020 22:31
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    Son dakika: açıkladı: 10 ayda 174 terörist teslim oldu

    tarafından yapılan resmi açıklamada, " yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, ’de faaliyet yürüten 1 terörist, ’de güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 174’e yükseldi." ifadelerine yer verildi.

    10 ayda 174 terörist teslim oldu

    'daki çözülme yeni teslim olmalarla devam ediyor. İkna çabaları sonrasında 1 teröristin daha teslim olduğu açıklandı.

    tarafından yapılan resmi açıklamada, " yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 'de faaliyet yürüten 1 terörist, 'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 174'e yükseldi." ifadelerine yer verildi.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, ikna yoluyla 1 terörist, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, Suriye'de faaliyet yürüten 1 terörist, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

    Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen terörist sayısı 174'e yükselmiş oldu.

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    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: 10 ayda 174 terörist teslim oldu