Domaniç nerede ve hangi ile bağlı sorusunun yanıtı Kuruluş Osman izleyicileri tarafından araştırılıyor. İzleyiciler tarafından heyecanla izlenen bölümde Kayı alpleriyle Bizans kuvvetleri arasında yapılan savaş dikkat çekiyor. Peki, Domaniç savaşı ne zaman ve nerede yapılmıştır? İşte Domaniç muharebesine dair merak edilen detaylar...

DOMANİÇ NEREDE VE HANGİ İLE BAĞLI?

Domaniç Kütahya ilinin bir ilçesidir. Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu zamanlarında Kayı boyunun yazları geldiği bir yaylak idi. Osmanlı; Domaniç, Söğüt ve çevresinde kurulmuştur.

DOMANİÇ SAVAŞI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILMIŞTIR?

Osmanlılar, Kulacahisar'ı fethedip (1285) sabah olunca o yörenin tekfurları toplandılar. Kayıhanlıların gün geçtikçe kuvvetlenmesinden ve özellikle Kulacahisar'ı ele geçirmesinden hoşlanmayan İnegöl tekfuru Aya Nikola, komşusu Karacahisar tekfurunu Kayıhanlılar aleyhine kışkırtmaya devam etti.