Ekim ayının gelmesiyle birlikte yapılan son dakika hava durumu uyarıları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'nın perşembe sabah saatlerinden itibaren 2 gün sürecek yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Peki, perşembe günü hava nasıl olacak? İşte 8 Ekim hava durumu raporu

PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatlerde Konya, Van ve Hakkâri çevreleri, gece saatlerinde Çanakkale ve Edirne çevreleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Marmara ve Kuzey Ege'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın güney ve batısı, İstanbul çevreleri ile İzmir'in kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m²) olması bekleniyor. Ülkemizin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı yer yer toz taşınımı görülmesi beklenmektedir.