Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.10.2020 11:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.10.2020 11:41
    ABONE OL

    Minibüsçüler, taksi olmak için eylem yaptı!

    Gelen son dakika haberine göre, Marmaray'ın yapılması ve hatlarının genişlemesi üzerine iş yapamadıklarını savunan minibüsçüler, taksi plakası almak istiyor.

    Minibüsçüler, taksi olmak için eylem yaptı!

    Hükümetin 'a yaptığı büyük yatırımlar, megakente büyük bir değişim yaşattı.

    Marmaray'la Gebze'den Halkalı'ya kadar ulaşım imkanının sunulması ve şehrin birçok bölgesine ulaşan hatları ulaşımda büyük kolaylık sağladı.

    Bu durum, eski ulaşım araçlarındaki işlerin düşmesine neden oldu.

    Durumdan etkilenen minibüsçüler, 'nden çözüm bekler oldu.

    İBB'DEN SES YOK

    Başkanı 'na bir türlü ulaşmayı başaramayan minibüsçüler, hiçbir İBB yetkilisinden cevap alamayınca eylem yapma kararı aldı.

    'nda çalışan minibüsçüler, yapılan çağrıların ardından İBB'nin kapısına dayanmak için yola çıktı.

    Polis ekipleri harekete geçerek minibüsçülerin konvoyunu Harem'de durdurdu.

    M PLAKALAR T PLAKA OLSUN

    Hatlardaki fazla minibüs sayısından şikayet eden minibüs şoförleri, bazı M plakalı araçların T plakaya çevrilerek taksicilik yapabilmesini istiyor.

    Bazı minibüsçüler ise yeni hatların açılmasını istiyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Minibüsçüler, taksi olmak için eylem yaptı!