Her yerde satılıyor tehlike saçıyor! Uzmanlardan maske uyarısı





"SİZİ KORUMAZ, SADECE PARA CEZASI YEMENİZİ ENGELLER"

Merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde üretilen maskelerin risk oluşturduğunu ifade eden Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, ağzı kapatan her ürünün maske olmadığına dikkat çekerek, vatandaşları uyardı. Karacan, "İlk başlarda maske yokluğundan dolayı maskenin fiyatı arttığı için bazı kesimler bunu ticari bir meta olarak değerlendirdi. Şimdi de hemen her yerde maske üretimini ve satışını görüyoruz. Ancak bunun bir standardı var. Her gördüğümüz ağzı kapatan şey maske değildir. Dolayısıyla çok dikkat etmemiz lazım. Telefoncu, kuyumcu, simitçinin maske sattığını görüyoruz. Güvendiğiniz yerden maske almanızı öneriyoruz. Yıllardır maske satışlarının yapıldığı yerler bellidir, oralardan satın alınmasını öneriyoruz. Bugün bir çiğköftecinin önünde gördüğünüz maske bugün var, yarın yok. Çünkü maske satmak onun esas işi değil. Aldığımız maske belli bir standartlara sahip değilse virüse karşı koruması mümkün değildir. Sizde bir risk varsa eğer bu riski dışarı yaymayın, dışarıda varsa size gelmesin diye bu maskeler var. Maskelerin görevi de budur ama maske bu görevi görmüyorsa işlevini yitirmiştir, taktığınız şey de sadece ağzınızı kapatıyordur ve maske değildir. Piyasada satılan bazı bez maskelerin de maske özelliği yok, onlar da sadece ağzı kapatıyor, sizin para cezası yemenizi engeller" dedi.