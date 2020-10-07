

ADLİ İŞLEM YAPILACAK

Ayrıca sürücü Mete Ş. TCK 179/2 (Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.) maddesine istinaden ve diğer Adli işlemleri yapılmak üzere Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Anıl Kaan Aybek Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.