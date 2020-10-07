Ermenistan'ın 1828-1829'da Ruslarla ittifak yaptığını hatırlatan Kürkçüoğlu, şöyle konuştu:

"İttifakın ardından Ermeni çeteleri katliama başladı. Bakın hep masum insanları katlettiler. 1877-1878 savaşında Ermenilerin ihaneti söz konusu. Erzurum'da tabyaların düşmesi ve Aziziye tabyalarında yaşanan ağır sonuçlar. Birinci Dünya Savaşı'nda da Anadolu'nun dört bir yanında tarihi belgelerle bilinen 519 bin sivilin katliamını yapmıştır. Ermeniler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da belgelerle sabit olan 519 bin sivil ahaliye katliam yapmıştır. Savaştan uzaktan, yakından alakası olmayanları katletmişler. Rus komutan Twerdokhleboff da hatıratında 'Ermeniler, 27 Şubat gecesi bana geldiler. Karskapı bölgesinde 3 bin Müslüman Türk'ü öldürdüklerini alayla anlattılar. O zaman masum insanların öldürülmesinin bir vahşet olduğunu söylediğimde, 'Siz Rus'sunuz, Ermeni milletinin ideallerini anlayamazsınız.' diye cevap verdiler diyor."