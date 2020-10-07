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    • 07.10.2020 13:08
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    eski Başkanı İbrahim ’lileri rezil etti!

    eski Başkanı İbrahim , ’nin sayısıyla ilgili siyasetçilerin birbirinden farklı sayılar vererek yalan söylediğini açığa çıkardı. Gökçek, mensuplarının kiminin ‘14 milyon işsiz var’, kiminin ‘12 milyon işsiz var’ yalanını birbirinden farklı işsizlik rakamlarını gözler önüne sererek çürüttü. Gökçek, “Diyelim ki birinizin söylediği doğru. Peki 5 yalancı kim? İşte 2020 CHP’si” dedi.

    Fatma Damla Kayayerli
    Melih Gökçek CHP'lileri rezil etti!

    Türkiye'nin işsizlik sayısıyla ilgili Cumhuriyet Halk Partili (CHP) siyasetçilerin açıklamalarını kapsayan bazı haberleri AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Melih Gökçek paylaştı.

    GÖKÇEK, "İŞTE 2020 CHP'Sİ"

    Gökçek, CHP mensuplarının birbirinden farklı işsizlik rakamlarını gözler önüne sererek CHP'lilerin yalanını deşifre etti. Kimi CHP milletvekili işsizlik rakamı olarak 10 milyon işsiz olduğunu söylerken, kimisi ise 14 milyon işsiz olduğu belirtti. Gökçek, bu kadarına pes dedirten açıklamalarla ilgili "Diyelim ki birinizin söylediği doğru. Peki 5 yalancı kim? İşte 2020 CHP'si" dedi.

    İŞSİZLİK RAKAMLARI BİRBİRİNDEN FARKLI

    Gökçek paylaştığı haberin içeriklerine bakıldığında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de 6 milyon işsiz olduğunu belirtiyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel 8 milyon, CHP Milletvekili Mahmut Tanal 9 milyon, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin 10 milyon, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan 12 milyon, CHP Genel Sekreteri Selin Böke ise 14 milyon işsiz olduğu iddia etti.
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    Haberler Güncel AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Melih Gökçek CHP’lileri rezil etti!