GÖKÇEK, "İŞTE 2020 CHP'Sİ"

Gökçek, CHP mensuplarının birbirinden farklı işsizlik rakamlarını gözler önüne sererek CHP'lilerin yalanını deşifre etti. Kimi CHP milletvekili işsizlik rakamı olarak 10 milyon işsiz olduğunu söylerken, kimisi ise 14 milyon işsiz olduğu belirtti. Gökçek, bu kadarına pes dedirten açıklamalarla ilgili "Diyelim ki birinizin söylediği doğru. Peki 5 yalancı kim? İşte 2020 CHP'si" dedi.