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    • 07.10.2020 13:03
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    Meteoroji'den uyarısı: Yarın dolu ve hortum bekleniyor

    , yarın sabahtan itibaren Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü beklendiğini açıkladı. Meteoroloji, dolu ve hortum için de uyarıda bulundu.

    Geçtiğimiz hafta 'da etkili olan ve dolu sonrası hava sıcaklıkları tekrar artsa da İstanbul için yeni bir uyarı geldi. , yarın sabahtan itibaren Marmara bölgesindeki şehirler için sağanak, dolu ve hortum uyarısı yaptı.

    "DOLU VE HORTUMA KARŞI DİKKATLİ OLUN"
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, İstanbul, ve çevreleri ile 'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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    Haberler Güncel Meteoroji'den İstanbul uyarısı: Yarın dolu ve hortum bekleniyor