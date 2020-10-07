Geçtiğimiz hafta İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve dolu sonrası hava sıcaklıkları tekrar artsa da İstanbul için yeni bir uyarı geldi. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, yarın sabahtan itibaren Marmara bölgesindeki şehirler için sağanak, dolu ve hortum uyarısı yaptı.

"DOLU VE HORTUMA KARŞI DİKKATLİ OLUN"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.