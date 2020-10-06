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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi başlayacağını açıkladı. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin ayrıntıları paylaşıyor.

Bakan Selçuk, "Ailelerimize bir kez daha gösterdikleri çaba ve sabır nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Eğitim her koşulda öncelikli bir yere sahip. Bilimsel veriler ışığında çocuklarımızın faydasını önceleyerek, kayıpların nerede olduğunu dikkate alarak aşamalı olarak eğitime geçiyoruz" dedi.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar

TRT ve EBA kanallarımız eşliğinde 31 Ağustos pazartesi günü yeni öğretim yılının ilk zilini çalmış olduk. 21 Eylül günü de okul öncesi öğrencilerimiz ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerimizle de yüz yüze eğitime başlamış olduk. Koruyucu önleyici tedbirler eşliğinde ilk aşamada yüz yüze eğitimde 3'üncü haftadayız. İlkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli öğrencilerimizin de yüz yüze eğitime başlayacağını paylaşmak istiyorum. 12 Ekim pazartesi günü itibariyle tıpkı birinci sınıf öğrencilerimizde olduğu gibi yüz yüze ve uzaktan eğitim planlaması yaptık. Sınıf mevcutlarımız bilim kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda azaltılacak.

İsteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyen göndermeyecek. Devamsızlık sayılmayacak. Uzaktan eğitime devam edecek. Öğrencilerimiz her koşulda devam eden müfredattan sorumlu olacaklar.

Okullarımızda Covid-19 ekipleri oluşturduk. Her türlü tedbirlerimizle hazırız. Kaygı duyan öğrencilerimizin ve velilerimizin de rahatlayacaklarına eminim. Başlangıçta çok düşük olan oranlar yüzde 80'lere yaklaştı.

Köy okullarında da yüz yüze eğitime başlıyoruz. İlkokul ve ortaokul olmak üzere tüm sınıf seviyeleri açılıyor.

İhtiyaç duyan öğrencilerimize öncelikli olarak 500 bin tablet bilgisayar dağıtacağız.