Çoğu araçları kaldırdık diğerlerine de koruma yapıyoruz. Kendi otoparkımız olduğu için sıkıntı yaşamadık ama yakın otoparkların dolduğuna dair söylentiler aldık. Bazı esnaf arkadaşlar da otoparklar dolu dediler.

Otoparkların dolu olması sebebiyle vatandaşlar mağdur olacak gibi gözüküyor." diye konuştu