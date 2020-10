TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ HER ALANDA DEVAM EDECEK

Panel bitiminde değerlendirmede bulunan Büyükelçi İbrahim, Türkiye ile Azerbaycan arasında iş birliğinine değinerek, "Biz tek millet, iki devletiz. Her alanda birlikte çalışıyoruz. Savunma sanayisi de dahil olmak üzere, sanayinin her alanında iş birliğimiz devam edecektir ve gelişecektir." açıklamasında bulundu.