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    • 07.10.2020 18:22
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    Devlet hizmet madalyası alan Yahudi iş insanı yaşamını yitirdi

    Türk Yahudi Toplumu'nun Twitter adresinden yapılan açıklamada iş insanı 'nin hayatını kaybettiği duyuruldu.

    DHA
    Yahudi iş insanı Jak Kamhi öldü

    Yapılan açıklamada, "Değerli büyüğümüz, devlet üstün hizmet madalyası sahibi, özverili & başarılı çalışmaları ve vizyonuyla sevdalısı Türkiye'mizi & toplumumuzu her alanda en iyi şekilde temsil etmiş, iş hayatının duayeni Jak Kamhi'yi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz." ifadelerine yer verildi.

    JAK KAMHİ KİMDİR

    'deki birçok ev aletinin ve beyaz eşyanın ilk üreticisi olan Kamhi, 1925 yılında 'da dünyaya geldi. Çocukluğu Tepebaşı'nda geçen Kamhi, Saint Michel Lisesinden mezun oldu. nde mühendislik eğitimi aldıktan sonra iş hayatına atıldı.

    Meslek hayatı boyunca pek çok başarıya imza atan Kamhi, İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) gibi birçok kuruluşta uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık yaptı.

    Türkiye'nin dış tanıtımına katkılarından dolayı 1991 yılında Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülüne layık görülen , 500. Yıl Vakfı'nın da uzun yıllar başkanlığını yürütmüştü.

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