



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davada, TBMM'yi bombalayan pilotlardan Akıncı'daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli eski hava pilot kurmay yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı esasa ilişkin savunma yaptı.

TBMM'Yİ BEN BOMBALADIM

Emniyet ve savcılıkta "Son anda ihtiyaç nedeniyle bana uçuş görevi verildi ve ben maalesef TBMM'yi bombaladım." şeklindeki ifadelerini reddeden Balıkçı, 15 Temmuz günü Terörle Mücadele Harekatı (TMH) görevi gereği Akıncı Üssü'ne gittiğini iddia etti.

UÇUŞ EMRİ VERİLDİ

15 Temmuz öncesinde gece uçuşu bulunduğu için o gün izinli olduğunu belirten Balıkçı, "O gün planlı bir işim yoktu. Kahvaltıdan sonra evde dinleniyordum. Öğleden sonra harekat komutanı beni telefonla üsse çağırdı. Emir üzerine 143. Filoya gittim. Harekat komutanımız gizli bir TMH görevi bulunduğunu söyledi. Görev gereği hazırlıklarımı yapmak üzere 141. Filoya geçtim. İlerleyen saatlerde uçuş emri verildi. Selahattin Yorulmaz ile saat 23.00 civarında 4. ya da 5. uçak olarak uçuşa başladık." diye konuştu.