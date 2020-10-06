AZERBAYCAN ORDUSU İÇİN BU BİR İLK

Konuşmasında Aliyev'in sözlerine de yer veren Ağar, Azerbaycan'ın ana hedefinin minimal düzeyde zayiat ile olabilecek maksimum faydayı sağlamak olduğunu söyledi. Ayrıca Ağar, "Azerbaycan ordusunun ilk defa böyle bir taarruz harekatına kalkıştı" ifadelerini kullandı.

BU OPERASYON BİLGİSAYAR OYUNU GİBİ DEĞERLENDİRİLMEMELİ

Ağar, Azerbaycan'ın 1990'lı yılların başından beri kendi içinde bir takım istikrarsızlık unsurlarıyla uğraştığını da ifade etti. Özellikle ülke içinde bulunan Rus nüfusun politikadaki etkisine vurgu yapan Ağar, Azerbaycan'ın içeride yaşadığı sorunlara rağmen böyle bir operasyonu başlattığını söyledi. "Hiç kimse bu operasyonu bilgisayar oyunu gibi değerlendirmesin." diyen Ağar Azerbaycan ordusunun ortaya koyduğu performanstan övgütle bahsetti.

OPERASYON ERMENİ DİRENCİ KIRILINCA HIZLANACAK

Ermeni ordusundaki kırılmaların bir bozguna dönüştüğünde Azerbaycan'ın düzenlediği operasyonun hız kazanacağını belirten Ağar, Paşinyan'ın Avrupa ve Rusya'dan yardım talebini "Bu talepler Rusya'ya ve Avrupa Birliği'ne sökmez" sözleriyle eleştirildi.