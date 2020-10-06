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    • 06.10.2020 21:30
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    Son dakika: Tezkere kabul edildi: Mehmetçiğin Afrika'daki görev süresi uzatıldı

    ve Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında, 'nın yurt dışına gönderilmesi ve kuvvetlerin kullanılması konusunda hükümete verilen yetkinin uzatılmasına ilişkin , kabul edildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Tezkere kabul edildi: Mehmetçiğin Afrika'daki görev süresi uzatıldı