Türkiye koronavirüs ile mücadelede hayatı tümüyle durdurmak yerine kısıtlama yöntemleri ile mücadele ediyor. Bu kapsamda HES kodu (Hayat Eve Sığar) uygulaması getirildi. Önümüzdeki dönemde HES kodu uygulamasının toplu hayatın tüm alanlarını kapsayacak şekilde hızla yaygınlaşması bekleniyor.













ZORUNLU OLMASA DA HES KODU İSTEYECEKLER

Şu anda zorunlu olmasa bile bazı hastaneler, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler başta olmak üzere birçok yerin HES kodu isteyebileceği belirtiliyor.



ÖZEL SEKTÖR İÇİNDE GEÇERLİ... İNİŞ-ÇIKIŞLAR OLMAYACAK

Edinilen son dakika haberine göre özel sektördeki iş yerlerinin de önümüzdeki dönemde HES kodu kullanımını zorunlu hale getirebileceğine dikkat çekiliyor. Sağlık Bakanlığı tüm bu talepler için altyapıyı oluşturdu. İsteyen bakanlık tarafından oluşturulan sisteme entegre olabiliyor. Salgınla mücadelede, tatile ve memleketlerine gidenlerin ezici çoğunluğunun yaşadıkları yere dönmeleri nedeniyle "yerinde bulaş" dönemi başladı.

Bu nedenle İstanbul ve Marmara bölgesi için hassas haftaya girildi.

