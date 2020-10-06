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    • 06.10.2020 08:35
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    'da operasyonu!

    Salihli'de 'na bağlı İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri () ekipleri Bağcılar ve Hasalan Mahallelerinde üretildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Her iki mahallede düzenlenen operasyonda Ş.K.(77), A.E.(53) ve E.G.'ye(67) ait ikametlerde ve bidonlarda 320 litre ve 1500 litre sahte şarap ile içki yapımında kullanılan metaryaller ele geçirildi.

    Manisa'da sahte içki operasyonu!

    'nın Salihli ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 320 litre ve 1500 litre sahte şarap ele geçirildi.

    Salihli 'na bağlı İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri () ekipleri Bağcılar ve Hasalan Mahallelerinde üretildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

    Her iki mahallede düzenlenen operasyonda Ş.K.(77), A.E.(53) ve E.G.'ye(67) ait ikametlerde ve bidonlarda 320 litre sahte rakı ve 1500 litre sahte şarap ile içki yapımında kullanılan metaryaller ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

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