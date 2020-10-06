MEB çalışma fasikülleri yayınlandı! 5.6.7.8. sınıf MEB kazanım testleri!

5.6.7.8. MEB kazanım testleri! MEB çalışma fasikülleri nelerdir? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere binlerce sorudan oluşan kazanım kavrama testleri veriliyor. 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflar için hazırlanan 60 çalışma fasikülü, çalışmalarında destek olmak üzere "www.meb.gov.tr" ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitelerinden öğrencilere sunuldu.

KAZANIM TESTLERİ YAYINLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere zengin içerikli kaynak desteği sunmaya devam ediyor.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, binlerce sorudan oluşan kazanım kavrama testleri, beceri temelli testler, örnek soru kitapçıkları ve soru destek paketlerinin ardından şimdi de 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflar için hazırlanan 60 çalışma fasikülü, çalışmalarında destek olmak üzere "www.meb.gov.tr" ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitelerinden öğrencilere sunuldu.