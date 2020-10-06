Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi başlayacağını açıkladı. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin ayrıntıları paylaşıyor. Okullar hangi günler açık olacak? Derslerde yoklama alınacak mı? Sorularının yanıtlarını Milli Eğitim Bakanı Bakanı Ziya Selçuk yanıtladı. Bu bağlamda okullar haftada 2 gün açık olacak ve devam zorunluluğu olmayacak. Ayrıca öğrencilere internet ve tablet verilecek.
İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar
TRT ve EBA kanallarımız eşliğinde 31 Ağustos pazartesi günü yeni öğretim yılının ilk zilini çalmış olduk. 21 Eylül günü de okul öncesi öğrencilerimiz ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerimizle de yüz yüze eğitime başlamış olduk. Koruyucu önleyici tedbirler eşliğinde ilk aşamada yüz yüze eğitimde 3'üncü haftadayız. İlkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli öğrencilerimizin de yüz yüze eğitime başlayacağını paylaşmak istiyorum. 12 Ekim pazartesi günü itibariyle tıpkı birinci sınıf öğrencilerimizde olduğu gibi yüz yüze ve uzaktan eğitim planlaması yaptık. Sınıf mevcutlarımız bilim kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda azaltılacak.
İsteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyen göndermeyecek. Devamsızlık sayılmayacak. Uzaktan eğitime devam edecek. Öğrencilerimiz her koşulda devam eden müfredattan sorumlu olacaklar.
Okullarımızda Covid-19 ekipleri oluşturduk. Her türlü tedbirlerimizle hazırız. Kaygı duyan öğrencilerimizin ve velilerimizin de rahatlayacaklarına eminim. Başlangıçta çok düşük olan oranlar yüzde 80'lere yaklaştı.
Köy okullarında da yüz yüze eğitime başlıyoruz. İlkokul ve ortaokul olmak üzere tüm sınıf seviyeleri açılıyor.
İhtiyaç duyan öğrencilerimize öncelikli olarak 500 bin tablet bilgisayar dağıtacağız.
OKULLAR HAFTADA KAÇ GÜN OLACAK?
Bakanlık kaynaklarından alınan son bilgilere göre ise 2020-2021 eğitim öğretim yılı bitmeden önce hatta en geç birinci dönem birinci ara tatilinden bile önce ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim de tüm sınıflar kademeli olarak kısmen yüz yüze ve kısmen uzaktan olmak üzere eğitime açılmış olacak.
Onlarda da yine veli onayı alınacak ve dersleri yüz yüze almak istemeyenler, okula gitmese de devamsız sayılmayacak ve derslerde yoklama alınmayacak.
Okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıflarda 21 Eylül'de haftada 1 gün uyum eğitimi ile başlayan ve sonraki hafta 2 güne çıkarılan eğitime şimdi dahil olan ilkokul 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri de haftada 2 gün yüz yüze eğitim alacak.
- İlkokullarda okul öncesi ve birinci sınıflarda olduğu gibi Covid-19 salgını nedeniyle 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri için de velilerinin sorumluluğu aldığını gösterir bir taahhütname imzalaması istenecek.
DERSLERDE YOKLAMA ALINACAK MI?
- Okul Öncesi ve 1'inci sınıflarda velilerin yüzde 70'i bunu kabul ederken, risk nedeniyle yüzde 30'u yani yaklaşık 400 bini okula göndermemeyi seçmişti. Okula geden ya da gitmeyen hiçbir çocuğun eğitimden geri kalmaması için gidemeyenler için de uzaktan eğitime takibi sağlanacak. Okula gitsin veya gitmesin tüm kademeler de öğrenciler, okula gitmemiş sayılıp, sınıf tekrarı gibi bir duruma düşürülmeyecek. Ancak uzaktan eğitimde yine öğrencilerin derslere katılımıyla ilgili takip yapılacak.
- Veliler çocuklarını okula göndermek istemezler ise öğrenci tüm derslerini uzaktan eğitimle alacak ve okula devamsız öğrenci sayılmayacak. Velisi kabul eden öğrenciler ise haftada 2 gün okula gelecek.
- Sınıf mevcutları yüz yüze eğitim için bölünerek, azaltılacak. Farklı gün ve saatlerde yüz yüze eğitim almaları üzerinde durduğu öğrenildi. Derslerin, okulların velilerden alacağı, çocuğunun okula gitmesini kabul ettiğini gösterir, taahhütname yani onay evraklarının okullarca en geç 9 Ekim Cuma gününe kadar toplanılması ve derslerin de en geç 12 Ekim'de başlatılacağı yönünde çalışma yapıldığı öğrenildi. Veli onayları toplandıktan ve yeni sisteme göre kısmi yüz yüze ve kısmi online yapılacak ders programından sonra okullarda eğitim başlayacak.
- Okulların tamamında Çarşamba günü yine temizlik tatili yapılacak. Tüm ders ve teneffüslerde de ve tüm kademelerde sınıflar yeniden steril hale getirilecek. Tüm öğrenciler için maske takmak ders ve teneffüste zorunlu olacak. Veliler de yine randevu almadan okullara gelemeyeceği gibi bahçe dahil eğitim kurumları içine virüs riski nedeniyle alınmayacaklar. Öğrencilerinin durumu hakkında ancak randevuyla okulda görüşme yapabilecekler.