KYK burs kredi başvurusu başladı mı? 2020 Ekim ayı KYK burs kredi ne zaman yatacak?

KYK burs kredi ne zaman yatacak? 2020 Ekim ayı KYK burs kredi ödemelerinin ne zaman yatacağına dair tarih verildi. Üniversiteyi yeni kazanan öğrenciler ise KYK burs kredi başvurusu hakkında araştırma yapmaya başladı. KYK burs kredi başvurusu ne zaman sorusuna uzun süredir yanıt aranıyor. Kayıt tarihlerinin başlaması ve okulların açılmasıyla KYK burs kredi başvuru tarihleri araştırılıyor.
2020 EKİM AYI KYK BURS KREDİ NE ZAMAN YATACAK?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ekim ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.
KYK BURS KREDİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
KYK'nın burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini araştırıyor. Ancak yurt başvurusu gibi burs ve kredi başvurularının da tarihi henüz belli olmadı. Burs başvuruları, üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınıyor. Buna göre, YKS ve DGS yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından başvuruların başlaması bekleniyor.
KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinden kabul edilmektedir. Burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.
ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER KİMLERDİR?
Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler.
ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILMAKTADIR?
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
BURS/KREDİ BAŞVURUSU YAPTIKTAN SONRA NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?
Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır.
Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" yapmaları gerekmektedir.