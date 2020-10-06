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    • 06.10.2020 10:20
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    Son dakika: Belediye-İş Sendikası'nı karıştıran skandal! Şube başkanının 'rezil' görüntüleri ortaya çıktı...

    Son dakika haberine göre, Belediye-iş Sendikası, Şubesi Başkanı A.'ın ortaya çıkan cinsel içerikli videosu ile çalkalandı. Şube başkanı Sinan A., bir kadınla görüntülü konuştu ve kadın soyunurken Sinan A. mastürbasyon yaptı... Konuştuğu kadın tarafından videosu kaydedilerek ifşa edilen Sinan A.'nın bu görüntüleri daha kısa sürede işçiler arasında yayıldı. Rezaletin ortaya çıkmasıyla Sinan A., Belediye-İş Sendikası Genel Merkezi tarafından görevden alındı.

    DHA
    Belediye-İş Sendikası'nı karıştıran skandal!

    'da, Belediye-İş Başkanı A., makamında bir kadınla görüntülü cinsel sohbet ettiği sırada mastürbasyon yaptığı görüntülerin yayılmasının ardından görevden alındı.

    KONUŞTUĞU KADIN O ANLARI KAYDETTİ

    Belediye-İş Sendikası Bolu Şubesi Başkanı Sinan A.,

    makam odasında bir kadınla görüntülü görüştüğü sırada cinsel içerikli sohbet etti. Sinan A., karşısında kadın soyunurken mastürbasyon yaptı. İsmi öğrenilemeyen kadın, Sinan A.'la cinsel içerikli sohbet ettiği görüntüleri kaydetti. Kayıt, belediye işçileri arasında yayılmaya başladı. Görüntüler, gruplarında yayıldı ve kadar ulaştı. Belediye-İş Sendikası Genel Merkezi, kentte infial uyandıran görüntülerin ardından Sinan A.'ı görevden aldı.

    SENDİKA BAŞKANI CHP İÇİN OY İSTEMİŞTİ...

    Belediye-İş Genel Başkanı Nihat Yurdakul'un, Genel Başkan Yardımcısı ve Grup Başkanvekili ile birlikte 23 Haziran seçimleri öncesinde CHP adayına oy istediğine dair görüntüler ortaya çıkmıştı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Belediye-İş Sendikası'nı karıştıran skandal! Şube başkanının 'rezil' görüntüleri ortaya çıktı...