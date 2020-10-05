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    • 06.10.2020 00:08
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    Meteoroloji özellikle uyardı! Hava kalitesi düşecek! 6 Ekim

    tarafından yapılan açıklamada "Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, , , , , , ve çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin batı kesimlerinde kaynaklı toz taşınımı görülmesi beklenmektedir." denildi.

    Meteoroloji özellikle uyardı! Hava kalitesi düşecek! 6 Ekim HAVA DURUMU

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesi beklenmektedir." denildi.

    Yapılan açıklamada ayrıca "Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadesine yer verildi.

    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. yer yer toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

    BURSA 21°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL 19°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ 18°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ 22°C, 36°C Parçalı ve az bulutlu

    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

    AFYONKARAHİSAR 13°C, 30°C Az bulutlu ve açık

    İZMİR 23°C, 34°C Az bulutlu ve açık

    MANİSA 18°C, 36°C Az bulutlu ve açık

    MUĞLA 17°C, 35°C Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 18°C, 34°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA 23°C, 34°C

    Az bulutlu ve açık

    HATAY 19°C, 33°C

    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA 16°C, 32°C

    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 15°C, 31°C

    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR 14°C, 33°C

    Az bulutlu ve açık

    KONYA 15°C, 30°C

    Az bulutlu ve açık

    SİVAS 7°C, 25°C

    Az bulutlu ve açık

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 10°C, 31°C

    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE 15°C, 34°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU 11°C, 31°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK 19°C, 28°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 12°C, 31°C

    Parçalı bulutlu

    RİZE 17°C, 26°C

    Parçalı bulutlu

    SAMSUN 17°C, 25°C

    Parçalı bulutlu

    TRABZON 19°C, 25°C

    Parçalı bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri ile yarın Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 3°C, 16°C

    Parçalı bulutlu

    KARS 3°C, 14°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA 12°C, 26°C

    Az bulutlu ve açık

    VAN 6°C, 18°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 14°C, 29°C

    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 17°C, 31°C

    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 15°C, 29°C

    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 18°C, 33°C

    Az bulutlu ve açık
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    Haberler Güncel Meteoroloji özellikle uyardı! Hava kalitesi düşecek! 6 Ekim HAVA DURUMU