Meteoroloji özellikle uyardı! Hava kalitesi düşecek! 6 Ekim HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesi beklenmektedir." denildi.
Yapılan açıklamada ayrıca "Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadesine yer verildi.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. yer yer toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
BURSA 21°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 19°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 18°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 22°C, 36°C Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 13°C, 30°C Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 34°C Az bulutlu ve açık
MANİSA 18°C, 36°C Az bulutlu ve açık
MUĞLA 17°C, 35°C Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 14°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 7°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 15°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 11°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 12°C, 31°C
Parçalı bulutlu
RİZE 17°C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 17°C, 25°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 19°C, 25°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri ile yarın Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 3°C, 16°C
Parçalı bulutlu
KARS 3°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
VAN 6°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık