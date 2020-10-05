Meteoroloji özellikle uyardı! Hava kalitesi düşecek! 6 Ekim HAVA DURUMU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri ile yarın Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 16°C

Parçalı bulutlu

KARS 3°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

VAN 6°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı