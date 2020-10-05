İleşim Başkanlığı Karabağ'ın yasa dışı işgaline ilişkin video mesaj hazırladı. Video mesajı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun uluslarası topluma Karabağ çağrısında bulundu.

Videoyu paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun uluslararası topluma seslenerek "30 yıldır devam eden Dağlık Karabağ ihtilafının çözümü ancak Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesiyle mümkün olacaktır. Türkiye, haklı davasında kardeş Azerbaycan'ın her zaman yanındadır. Uluslararası toplum yasa dışı işgal karşısında artık sessiz kalamaz." dedi.