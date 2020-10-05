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    • 06.10.2020 01:14
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    İletişim Başkanı 'dan Karabağ'a ilişkin kritik video mesaj!

    'ın yasa dışı işgaline ilişkin video mesaj hazırladı. Video mesajı hesabı Twitter üzerinden paylaşan İletişim Başkanı uluslarası topluma Karabağ çağrısında bulundu.

    'ın yasa dışı işgaline ilişkin video mesaj hazırladı. Video mesajı hesabı Twitter üzerinden paylaşan İletişim Başkanı uluslarası topluma Karabağ çağrısında bulundu.

    Videoyu paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun uluslararası topluma seslenerek "30 yıldır devam eden ihtilafının çözümü ancak 'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesiyle mümkün olacaktır. , haklı davasında kardeş 'ın her zaman yanındadır. Uluslararası toplum yasa dışı işgal karşısında artık sessiz kalamaz." dedi.

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    Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Karabağ'a ilişkin kritik video mesaj!