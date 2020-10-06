







ATANAMADIĞI İÇİN İNTİHAR ETTİĞİ YALAN

Acılı baba Serdar Uzun, gerçekleri TAKVİM'e anlattı. Oğlunun atanamadığı için intihar ettiği şeklinde çıkan haberlerin asılsız ve yalan olduğunu söyleyen baba Uzun, "Oğlum eğitim fakültesinden mezun olmadı. Öğretmen değil. Atanamama gibi bir durum söz konusu değil. KPSS'ye de girmedi. Tamamen uydurulmuş ve yalan bir bilgi. Oğlum turizm bölümü mezunu" diye konuştu. Serdar Uzun; oğlunun vasiyeti olarak organlarını bağışladıklarını söyledi.











İBRAHİM CAN UZUN, POLONYA'DA EVLENİP AYRILDIĞI İÇİN İKİ YILDIR PSİKİYATRİK TEDAVİ GÖRÜYORDU

Serdar Uzun'un; oğlu İbrahim Can Uzun'un yaklaşık bir ay önce Aydın Üniversite Hastanesi'ne muayene için götürdüğünü, oğluna "Davranış Durum Bozukluğu" tanısı konulduğunu ve oğlunun Anti Deprasyon ilacı kullandığını, herhangi bir kamu kurumuna giriş için müracaat etmediğini, oğlunun Polonya'da evlenip ayrıldığı için iki yıldır psikiyatrik tedavi gördüğünü söylediği ifade edildi.

