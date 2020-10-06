



"SU BU SENE BAYAĞI AZALDI, BARAJIN İÇİNDEYİZ"

Balık Tutmak için yıllardır Sazlıdere'ye geldiğini ifade eden Mehmet Börekçioğlu, "Bakar mısınız, adacıklar oluştu. Eskiden su bayağı çoktu. Buraları göremiyorduk ki biz, daha yukarı çıkıyordu su. Bu sene bayağı azaldı, barajın içindeyiz baksanıza" diye konuştu.

Bir başka vatandaş Kerim Çolak ise, "Önceki yıllara nazaran çok çekildi. Şu an gölde balık var ama balıkçıdan çok piknikçi var burada. Kimisi çöpünü topluyor, kimisi bırakıp gidiyor" dedi.

