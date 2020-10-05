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İstanbul'un barajları alarm veriyor: Doluluk oranı yüzde 35,7 seviyesinde

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 35,72 olarak ölçüldü.

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, mevcut su miktarı 310 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor. Kente dün verilen su miktarı 3 milyon 88 bin metreküp oldu.

05.10.2020 14:27 - Son Güncelleme: 05.10.2020 14:42
İstanbul'un barajları alarm veriyor: Doluluk oranı yüzde 35,7 seviyesinde

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 35,72 seviyesinde bulunuyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 35,72 olarak ölçüldü.

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İstanbul'un barajları alarm veriyor: Doluluk oranı yüzde 35,7 seviyesinde

En yüksek doluluk oranına sahip baraj, yüzde 67,09 ile Darlık Barajı olurken, en düşük doluluk oranı yüzde 4,53 ile Kazandere'de ölçüldü.

İstanbul'un barajları alarm veriyor: Doluluk oranı yüzde 35,7 seviyesinde

Diğer barajlardaki doluluk oranı, Istrancalar'da yüzde 24,85, Terkos'ta yüzde 37,42, Sazlıdere'de yüzde 9,77, Alibeyköy'de yüzde 21,22, Büyükçekmece'de yüzde 18,32, Ömerli'de yüzde 52,74, Elmalı'da yüzde 30,67 ve Pabuçdere'de yüzde 8,19 olarak kaydedildi.

İstanbul'un barajları alarm veriyor: Doluluk oranı yüzde 35,7 seviyesinde

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, mevcut su miktarı 310 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

İstanbul'un barajları alarm veriyor: Doluluk oranı yüzde 35,7 seviyesinde

Kente dün verilen su miktarı 3 milyon 88 bin metreküp oldu.

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