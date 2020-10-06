Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 6-8 Ekim olayları sırasında evinden kurban eti dağıtmak için çıktığı sırada terör örgütü yandaşları tarafından katledilen Yasin Börü için anma mesajı yayınladı.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı

Değil 6, 66 yıl geçse de unutmayacağız! 6-8 Ekim olayları esnasında, evinden kurban eti dağıtmak için çıktığı sırada, bölücü terör örgütü mensupları ve sempatizanları tarafından şehit edilen #YasinBörü kardeşimi rahmetle yad ediyorum.