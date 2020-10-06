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    • 06.10.2020 16:50
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    Hazine ve Maliye Bakanı 'tan için anma mesajı

    Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı , 6-8 Ekim olayları sırasında evinden kurban eti dağıtmak için çıktığı sırada terör örgütü yandaşları tarafından katledilen için anma mesajı yayınladı.

    Bakan Albayrak'tan anlamlı mesaj: 66 yıl geçse de...

    Hazine ve Maliye Bakanı , 6-8 Ekim olayları sırasında evinden kurban eti dağıtmak için çıktığı sırada terör örgütü yandaşları tarafından katledilen için anma mesajı yayınladı.

    İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı
    Değil 6, 66 yıl geçse de unutmayacağız! 6-8 Ekim olayları esnasında, evinden kurban eti dağıtmak için çıktığı sırada, bölücü terör örgütü mensupları ve sempatizanları tarafından şehit edilen #YasinBörü kardeşimi rahmetle yad ediyorum.

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    Haberler Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Yasin Börü için anma mesajı