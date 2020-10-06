Hangi sınıflar okula gidecek? Okullar ne zaman açılacak? 2020 – 2021 MEB hangi okullar açılacak?

Hangi okullar açılacak? MEB hangi sınıflar okula gidecek? Okula gitmek zorunlu mu? Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası eğitim sistemiyle ilgili alınan kararları Başkan Erdoğan duyurdu. Böylelikle kaçıncı sınıfların okula gideceği de belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? Hangi sınıflar okula gidecek? Hangi okullar açılacak? İşte öğrencilerin ve velilerin merak ettiği soruların yanıtları!

HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?

Başkan Erdoğan açıklamasına göre; ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak. Ayrıca ortaokul 8 ve lise 12. sınıflar da okula gidecek.