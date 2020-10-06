Hangi sınıflar okula gidecek? Okullar ne zaman açılacak? 2020 – 2021 MEB hangi okullar açılacak?

Hangi okullar açılacak? MEB hangi sınıflar okula gidecek? Okula gitmek zorunlu mu? Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası eğitim sistemiyle ilgili alınan kararları Başkan Erdoğan duyurdu. Böylelikle kaçıncı sınıfların okula gideceği de belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? Hangi sınıflar okula gidecek? Hangi okullar açılacak? İşte öğrencilerin ve velilerin merak ettiği soruların yanıtları!
HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?
Başkan Erdoğan açıklamasına göre; ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak. Ayrıca ortaokul 8 ve lise 12. sınıflar da okula gidecek.
Erdoğan, "Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1'inci sınıfların yanı sıra 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8'inci ve lise 12'inci sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek" dedi. Erdoğan, ayrıca öğrencilere 500 bin tablet bilgisayarın ücretsiz dağıtılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, koronavirüs salgınındaki son durumdan iç ve dış güvenlik konularına spordan ulaştırma yatırımlarına kadar pek çok hususu kapsamlı bir şekilde değerlendirdiklerini söyledi. Bulunduğu bölge ve dünyanın tarihi bir dönüşüm sürecinden geçerken, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı büyük sınamaların Türkiye'yi de olumsuz etkilediğini kaydeden Erdoğan, her alanda verdikleri mücadeleyi başarıyla yürüttüklerini, ancak milletin faydasına ve çıkarına olan her çabayı değersiz hale getirme gayretinde olan bir güruhun var olduğuna dikkat çekti.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da okulların bu sınıflara ne zaman açılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar doğrultusunda Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Ziya Selçuk şu mesajı paylaştı:
"Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz."
5 EKİM'DE AÇILAN OKULLAR HANGİLERİ?
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerinin meslek.eba.gov.tr adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacağı duyuruldu.
EĞİTİM NASIL OLACAK?
Genelgeye göre, öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak.
Okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takibi yapılarak okulda gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre gerekli bilgilendirmeler yapılacak.
Yüz yüze eğitimde öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30 dakika, teneffüsler 10 dakika ve öğle araları 45 dakika olarak uygulanacak.
Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel/teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.
Yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal dersleri, süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilecek.
Haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri, alan zümre öğretmenlerince belirlenecek.