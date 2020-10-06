Başkan Erdoğan'ı "indirmek" için her yolu deniyorlar!

Muhalefetin konsolide ettiği sosyolojinin Başkan Erdoğan'ı düşürmeye yetmediğini anladıkları günden beri "muhafazakar mahalleye" çalışıyorlar.

Dikkat isterim:

Eleştiri yapmak veya eleştirel mesafeyi korumak başka şeydir, ifsat etmek başka şey.

Maksatsız eleştiriye elbette lafımız olmaz. Dahası, eleştirisiz tartışma olmaz, tartışmasız da ortak akla varılmaz.

Demem o ki, "muhafazakar" sosyolojiyi fasılasız bir şekilde zehirlemeye çalışan ayartıcılaradır sözümüz.

Maksat da muamma değil; her şeyden evvel Biden'ın konuşması ortada!

Daha "dindar" görünmek veya "muhafazakar hassasiyetleri istismar etmek" dahil, Erdoğan'ı indirmek için her yol mubah.

Hangi ittifakla veya hangi yöntemle olursa olsun yeter ki Erdoğan iktidardan düşsün.

Hesap bu!

Ne ki, bu da gayet normal.

Güçlü olanı haklı gören dünya sistemine itiraz eden kaç lider var?

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